Нижегородские волонтеры принимают участие в акции #помогатьэтомодно Общество

Фото: Ассоциация волонтерских центров

Нижегородские волонтеры вместе с коллегами из разных регионов России дали старт акции #помогатьэтомодно. Об этом сообщает Ассоциация волонтерских центров.

"Для людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, открываются новые смыслы, новые возможности, жизнь меняется, жизнь становится ярче интереснее полезнее. А для серебряного добровольчества – это пилюля от старости", - рассказала Наталья Симонова, руководитель центра "Серебряное волонтерство" из Нижнего Новгорода.

"Участие в благотворительных акциях не только помогает тем, кто нуждается в поддержке, но и приносит удовлетворение и радость тому, кто помогает. Помощь ближнему способствует укреплению связей между людьми и поощряет стремление к добрым делам. Поддерживая друг друга в благотворительных инициативах, мы создаем сообщество настоящих друзей и помощников. Давайте вдохновлять друг друга своими идеями, делиться историями успеха и становиться лучше вместе", - делится Ольга Занко, председатель Центрального штаба общественного движения "Волонтёры Победы".

По данным Росстата, в России волонтерством занимаются больше 12 миллионов человек, 6,6 млн из них зарегистрированы на платформе "Добро.Ру". На крупнейшей в стране волонтерской платформе все неравнодушные могут найти возможности для помощи, а лидеры общественно-значимых инициатив - желающих помочь. Кроме того, можно осуществить пожертвование на платформе Благо.Ру, которая объединяет порядка 180 проверенных благотворительных фондов страны.

"Помогать не просто важно – это необходимо. Каждый из нас может внести свой вклад, сделать их жизнь чуточку ярче, радостнее, полнее. Не думайте, что ваша помощь незначительна. Любая поддержка – материальная, волонтерская, информационная – бесценна. Вместе мы можем сделать этот мир добрее", - отметил Кирилл Антонов, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров. Под эгидой Ассоциации в России работают сотни Ресурсных центров, Добро.Центров, штабов и клубов #МЫВМЕСТЕ.

Нижегородцев призывают присоединиться к акции #помогатьэтомодно.