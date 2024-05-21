Абонементы на проезд по трассе М-12 вводятся в Нижегородской области

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Госкомпания "Автодор" ввела абонементы на проезд по участкам трассы М-12 "Восток" в Нижегородской области с 27 мая. Об этом сообщается на сайте компании.
В общей сложности будет действовать семь абонементов на проезд на следующих участках магистрали:
Между тем, приобретение абонемента позволит сэкономить в пересчете на одну поездку от 15 до 20%.
"Например, абонемент на проезд по маршруту Сергач - Шумерля на 20 поездок для автомобилей 1 тарифной группы будет стоить 4 930 рублей и 8 560 рублей для 2 категории, что на 20% ниже установленного тарифа", - пояснили в "Автодоре".
Напомним, Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области в сентябре 2023 года.
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