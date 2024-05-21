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Абонементы на проезд по трассе М-12 вводятся в Нижегородской области

27 мая 2024 16:52  [79] Экономика

Фото: сайт госкомпании "Автодор"

Госкомпания "Автодор" ввела абонементы на проезд по участкам трассы М-12 "Восток" в Нижегородской области с 27 мая. Об этом сообщается на сайте компании.

В общей сложности будет действовать семь абонементов на проезд на следующих участках магистрали:

  • Москва — Гусь-Хрустальный,
  • Москва — Муром,
  • Владимир — Муром,
  • Муром — Арзамас,
  • Канаш — аэропорт Казань,
  • Иннополис — аэропорт Казань,
  • Сергач — Шумерля.

Между тем, приобретение абонемента позволит сэкономить в пересчете на одну поездку от 15 до 20%.

"Например, абонемент на проезд по маршруту Сергач - Шумерля на 20 поездок для автомобилей 1 тарифной группы будет стоить 4 930 рублей и 8 560 рублей для 2 категории, что на 20% ниже установленного тарифа", - пояснили в "Автодоре".

Напомним, Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области в сентябре 2023 года.

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Теги:
Дороги М-12
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