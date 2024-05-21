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Общество

Тверская компания намерена построить дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде

28 мая 2024 11:14  [75] Общество

ООО "ДЛ ПЛЮС" (дочерняя структура ООО "Дорожная строительная компания", Тверская область) выступила с частной концессионной инициативой о проектировании и строительстве дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Теlegram-канал "ProСтратегию".

Ориентировочная протяженность новой трассы составит около 8 км. Точная длина магистрали станет известна после определения варианта трассировки и получения положительного заключения госэкспертизы.

Проект планируют реализовать в две очереди.

"Строительство дублера проспекта Ленина создаст синергетический эффект при развитии всей территории левого берега реки Оки, где механизму комплексного развития территорий планируется строительство до 3 млн кв. метров нового жилья", - говорится в сообщении.

Также по другой концессии здесь проведут берегоукрепление.

Напомним, стоимость строительства дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде составит около 15 млрд рублей.

Также ранее сообщалось, что дорога может быть построена до 2030 года, однако точных сроков пока нет.

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Теги:
Дороги Строительство
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