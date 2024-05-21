Полоса для поворота налево появилась у аквапарка на проспекте Гагарина Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные рабочие с помощью переразметки нанесли дополнительную полосу для поворота налево к аквапарку на проспекте Гагарина. Об этом сообщили в нижегородском МКУ "Центр организации дорожного движения".

После вступивших в силу изменений транспортное движение в сторону пл. Лядова проходит 5 полосам: одна налево, три прямо и полоса для маршрутных транспортных средств.

Отмечается, что новая схема позволила исключить лишние перестроения на дороге.

"Многие водители жаловались на то, что при движении по проспекту по крайней левой полосе в сторону площади Лядова на перекрестке натыкались на "хвост" из автомобилей, ожидающих разрешающего сигнала светофора для поворота налево. Водителям приходилось перестраиваться на другую полосу, затрудняя движение по ней. Большое количество перестроений неизбежно приводило к возникновению аварий", – отметили специалисты ЦОДД.

Ранее сообщалось, что дополнительную полосу для транспорта организовали на улице Чкалова у Канавинского рынка.