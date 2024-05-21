АПЗ на Спартакиаде: отличный результат Спорт

Команда Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина заняла четвертое место в XIV Спартакиаде предприятий АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", проходившей с 24 по 26 мая на спортивно-оздоровительной базе олимпийского резерва в городе Чехов Московской области.

Участие в спартакиаде приняли команды 24 предприятий, входящих в КТРВ. Приборостроители выступали в четырех видах спорта: волейболе, настольном теннисе, стрельбе, шахматах. Возглавили заводскую делегацию председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин, начальник отдела социальной культуры и быта Вадим Карпычев и его заместитель Николай Знатнин.

Волейбол

После выступления в группе стало понятно, что команда арзамасских приборостроителей – одна из сильнейших на спартакиаде и имеет все шансы на победу. В финале волейболисты АПЗ встретились с командой АО "ВПК "НПО машиностроения" (г.Реутов). Итог встреч 2:0 в пользу соперников. У АПЗ второе место.

Шахматы

Серебряным призером стала и команда шахматистов. В ее составе выступали начальник отдела материально-технического снабжения Александр Козлов и начальник КБ отдела главного конструктора Максим Царьков.

В зачет шли результаты двух турниров – командного по классическим шахматам и личного по блицу. За 9 туров приборостроители одержали 7 побед, 2 ничьи и, не потерпев ни одного поражения, все-таки финишировали вторыми, пропустив вперед сильную команду АО "КТРВ". В заключительный день спартакиады состоялся блиц-турнир с контролем времени по 5 минут каждому сопернику. От АПЗ за шахматной доской был Александр Козлов. За 9 матчей он одержал 7 побед и потерпел 2 поражения, в итоге – 3 место.

"Мы выступали первый раз на спартакиаде КТРВ, – прокомментировал Максим Царьков. – По сумме двух турниров по шахматам наша команда заняла 2 место из 19 представленных. Нам удалось пополнить копилку сборной АПЗ на 23 очка. Считаю, что это хороший результат".

Стрельба

Команда АПЗ вошла в пятерку лучших в стрельбе из пневматической винтовки. Предприятие представляли Татьяна Манцурова (цех №57), Александр Еськин (служба главного технолога), Денис Стешенко (служба метрологии).

"Стоит отметить выступление Татьяны: она показала второй результат среди женщин, – поделился впечатлениями инженер-конструктор СГТ Александр Еськин. – В целом считаю, что с задачей справились. На АПЗ созданы все условия, чтобы тренироваться дальше".

Настольный теннис

И в этом виде спорта заводчане выступили достойно. В команде АПЗ были Дмитрий Бочкарёв, Елена Корзунова (цех №65), Дмитрий Морозов (цех №49).

"В один из дней соревнований мы играли с утра и до позднего вечера с небольшими перерывами, – рассказал Дмитрий Бочкарёв. – Мне выпало непростое испытание – за два дня соревнований 46 игр. Соперниками были и любители, и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта. Такое в моей жизни впервые. Это было и тяжело, и мощно одновременно".

Вадим Карпычев, начальник отдела социальной культуры и быта:

"Команда АПЗ в спартакиаде КТРВ участвует второй раз. Главной задачей было достойно представить предприятие, и это у нас получилось. В команду вошли сильнейшие спортсмены-приборостроители – победители данных этапов заводской спартакиады. Во всех четырех видах спорта наши ребята старались, боролись за победу, сделали все, что могли. В итоге у АПЗ четвертое место в общем зачете, и это отличный результат. Первый этап спартакиады позади; второй планируется в сентябре, где мы обязательно будем участвовать".

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Тюрин