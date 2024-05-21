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Общество

"Волгаэнерго" организовала экскурсию для детей из центра "Улыбка" на АТЭЦ

31 мая 2024 17:11  [76] Общество

В преддверии Дня защиты детей 1 июня в ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) была организована экскурсия на Автозаводскую ТЭЦ для воспитанников социально-реабилитационного центра "Улыбка".
 
Идея посетить одну из главных теплоцентралей города принадлежит руководителю ГК "Волгаэнерго" Виталию Гаврюшенко. В социальном учреждении предложение поддержали сразу.

Перед началом экскурсии дети прошли инструктаж по технике безопасности, затем им выдали спецодежду и каски, показали котлотурбинный цех, турбины, главный щит управления.

"Здесь все такое большое: трубы, котлы. Мне очень понравилось на станции. Оказывается, чтобы в наших домах было тепло и светло задействован труд огромного количества людей. И у них очень ответственная работа. Мне захотелось узнать больше об их профессии", - поделился впечатлениями воспитанник социально-реабилитационного центра "Улыбка" двенадцатилетний Иван Бобков.

Участники экскурсии – это дети в возрасте от 12 до 17 лет. Соответственно сейчас они стоят перед выбором будущей профессии.

"Мы заинтересованы в том, чтобы старшеклассники при выборе своей будущей профессии в дальнейшем, приходили к нам. Возможно именно эта экскурсия заинтересует ребят настолько, что им захочется связать свою жизнь с энергетикой, -  сказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко. - Сегодня получить профильное образование можно в 14 техникумах и вузах по всей стране, с которыми сотрудничает Эн+", - добавил он.

В Нижнем Новгороде это Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Балахнинский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Ивановский энергетический колледж, Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления, Нижегородский индустриальный колледж, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородский автомеханический техникум. В 2023 году взят курс на расширение списка сузов и вузов в целях большего охвата потенциальных выпускников и практикантов учебных заведений. Всего за 2020-2023гг. на предприятия ГК "Волгаэнерго" принято более 40 выпускников.

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Теги:
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