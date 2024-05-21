Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2024 17:19  [56] Работу автобусного межмуниципального маршрута Т-207 возобновили в Нижегородской области
02 июня 2024 17:03  [93] Увеличение выпуска на линию электробусов Э-22 планируется в Нижнем Новгороде
02 июня 2024 16:53  [111] Мероприятия в рамках акции "Сад памяти" прошли в Варнавинском и Тонкинском районах
02 июня 2024 15:58  [106] Фестиваль "Семейный круг" состоялся в Нижнем Новгороде
02 июня 2024 13:27  [202] Нижегородцы могут в режиме онлайн заключить договор о техобслуживании газового оборудования
02 июня 2024 12:17  [210] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет прием граждан 26 июня
01 июня 2024 18:10  [541] Семейный фестиваль "В гостях у сказки" прошел в Нижнем Новгороде
01 июня 2024 14:09  [484] Нижегородцы получили 12 наград в направлениях "Российской студенческой весны"
01 июня 2024 12:32  [371] Образовательный проект "Движения первых" проведут в нижегородских детских лагерях
01 июня 2024 11:45  [349] Иллюминация в честь Дня защиты детей украсит нижегородскую телебашню
Общество

Фестиваль "Семейный круг" состоялся в Нижнем Новгороде

02 июня 2024 15:58  [106] Общество

Фестиваль «Семейный круг» прошел 1 июня в Нижнем Новгороде на территории Кремля.

Он был приурочен к Международному дню защиты детей и дню памяти благоверных великого князя Димитрия Донского и великой княгини Евдокии, в инокинях Евфросинии. Центром празднований стала площадка возле Манежа и Никольского храма.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии, фестиваль начался с поздравления нижегородских семей.

Памятными подарками были отмечены семья Панксеновых, отметившая в апреле 50-летие совместной жизни, семья Шестаковых, где воспитываются шесть детей, и многодетная семья Прониных, глава которой является участником специальной военной операции.

Сотрудники Главного управления ЗАГС Нижегородской области провели церемонию бракосочетания: вступили в брак сразу 20 пар новобрачных. Одновременно состоялись выездные регистрации в усадьбе Рукавишниковых, в Доме Сироткина, в концертном зале имени Ф. И. Шаляпина Нижегородского хорового колледжа имени Л. К. Сивухина и на Соборной колокольне в Кремле.

Викарий Нижегородской епархии епископ Сормовский Иннокентий поздравил молодоженов и передал им благословение от митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия: «Желаю вам трудиться для создания крепкой семьи, а для этого прощайте и помогайте друг другу. Пусть святые князь Димитрий Донской и преподобная Ефросиния Московская будут в этом вашим ориентиром».

На площадке около Никольского храма были организованы мастер-классы для детей и взрослых, фотозоны, соревнования на звание самой дружной семьи с призами, пленэры, азотное шоу и шоу мыльных пузырей, студия аква-грима, семейный маркет и интерактивный лектории по генеалогии «Семейное древо».

Организаторы мероприятия - министерство культуры Нижегородской области, Главное управление ЗАГС региона, Нижегородская епархия.

(0+)

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Семья Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph