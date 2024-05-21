Фестиваль "Семейный круг" состоялся в Нижнем Новгороде Общество

Фестиваль «Семейный круг» прошел 1 июня в Нижнем Новгороде на территории Кремля.



Он был приурочен к Международному дню защиты детей и дню памяти благоверных великого князя Димитрия Донского и великой княгини Евдокии, в инокинях Евфросинии. Центром празднований стала площадка возле Манежа и Никольского храма.



Как сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии, фестиваль начался с поздравления нижегородских семей.

Памятными подарками были отмечены семья Панксеновых, отметившая в апреле 50-летие совместной жизни, семья Шестаковых, где воспитываются шесть детей, и многодетная семья Прониных, глава которой является участником специальной военной операции.



Сотрудники Главного управления ЗАГС Нижегородской области провели церемонию бракосочетания: вступили в брак сразу 20 пар новобрачных. Одновременно состоялись выездные регистрации в усадьбе Рукавишниковых, в Доме Сироткина, в концертном зале имени Ф. И. Шаляпина Нижегородского хорового колледжа имени Л. К. Сивухина и на Соборной колокольне в Кремле.



Викарий Нижегородской епархии епископ Сормовский Иннокентий поздравил молодоженов и передал им благословение от митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия: «Желаю вам трудиться для создания крепкой семьи, а для этого прощайте и помогайте друг другу. Пусть святые князь Димитрий Донской и преподобная Ефросиния Московская будут в этом вашим ориентиром».



На площадке около Никольского храма были организованы мастер-классы для детей и взрослых, фотозоны, соревнования на звание самой дружной семьи с призами, пленэры, азотное шоу и шоу мыльных пузырей, студия аква-грима, семейный маркет и интерактивный лектории по генеалогии «Семейное древо».



Организаторы мероприятия - министерство культуры Нижегородской области, Главное управление ЗАГС региона, Нижегородская епархия.

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