Российские семьи смогут получать "налоговую выплату" с 2026 года Экономика

"Семейная налоговая выплата" будет введена в России с 2026 года.

Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что рассчитывать на новую меру поддержки смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. Обращаться за субсидией можно будет в Социальный фонд России.

По данным ведомства, "налоговую выплату" смогут получать не менее 4 млн российских семей, в которых проживает около 10 млн детей.

"В ходе Послания Президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем", - отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков

Отмечается, что новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги. При назначении семейной налоговой выплаты в составе семьи будут учитывать детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневном отделении.

Как сообщалось ранее, Правительство России одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы.