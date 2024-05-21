Трамвай №5 вернется на маршрут в Нижнем Новгороде с 6 июня Общество

Движение трамваев №5 в Нижнем Новгороде восстановят на участке от остановки "Мыза" до площади Лядова с 6 июня. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, трамвай будет ходить по улицам Нартова и Пушкина до остановки "Улица Кулибина".

"В ближайшее время также планируется восстановить движения трамваев по остальной части маршрута: по улицам Тимирязева, Кулибина, Белинского, Красносельской, Ильинской и Маслякова", - уточнила Сухова.

По данным ЦРТС, в настоящее время на участке трамвайных путей по улицам Терешковой, Нартова, Пушкина и Кулибина выполнены работы по устройству строения пути и контактной сети. Строители укладывают асфальтобетонное покрытие и благоустраивают территорию.

Напомним, что трамвай №19 возобновил работу в конце декабря 2023 года, а движение трамваев планировалось открыть на участке от улицы Нартова до площади Лядова в Нижнем Новгороде весной 2024 года.

Также ранее сообщалось, что в начале марта 2024 года завершилась реконструкция трамвайных путей на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.