ХК "Торпедо" подписал нападающего Дмитрия Кагарлицкого

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Один из самых результативных нападающих в истории КХЛ Дмитрий Кагарлицкий, покинувший казанский "Ак Барс", подписал однолетний контракт с ХК "Торпедо". Официальную информацию огласили в пресс-службе нижегородского клуба.
34-летний бомбардир за свою спортивную карьеру был участником шести Матчей звёзд и входит в десятку самых результативных хоккеистов за всю историю КХЛ, имея на своем счету 497 (187+310) очков по системе "гол+пас".
Кроме того, в активе Дмитрия – Золотой Шлем по итогам сезона 2017-2018 годов, когда он был включён в тройку лучших нападающих чемпионата КХЛ, и золотые медали юниорского Чемпионата мира 2007 года.
По данным спортивных инсайдеров, нападающий получит за сезон 25 млн рублей плюс бонусы.Напомним, в начале мая на пост генерального менеджера хоккейного клуба "Торпедо" вместо перешедшего в облправительства Максима Гафурова был назначен Вадим Аверкин. Вместе с этим назначением состоялось и знаковое подписание в ХК "Торпедо" одного из лучших бомбардиров "Адмирала" - Антона Берлёва.
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