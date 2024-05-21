ХК "Торпедо" подписал нападающего Дмитрия Кагарлицкого Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Один из самых результативных нападающих в истории КХЛ Дмитрий Кагарлицкий, покинувший казанский "Ак Барс", подписал однолетний контракт с ХК "Торпедо". Официальную информацию огласили в пресс-службе нижегородского клуба.

34-летний бомбардир за свою спортивную карьеру был участником шести Матчей звёзд и входит в десятку самых результативных хоккеистов за всю историю КХЛ, имея на своем счету 497 (187+310) очков по системе "гол+пас".

Кроме того, в активе Дмитрия – Золотой Шлем по итогам сезона 2017-2018 годов, когда он был включён в тройку лучших нападающих чемпионата КХЛ, и золотые медали юниорского Чемпионата мира 2007 года.

По данным спортивных инсайдеров, нападающий получит за сезон 25 млн рублей плюс бонусы.