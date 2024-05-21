Гендиректор ОМК возглавил жюри крупнейшего HR-конкурса в России Бизнес

Фото: ОМК

Генеральный директор ОМК Петр Трушин стал председателем жюри одного из самых крупных профильных HR-конкурсов России. Он возглавил экспертную комиссию премии «HR-бренд», которую ежегодно проводит онлайн-портал по поиску работы HeadHunter.

Лучшие 59 проектов страны в сфере управления персоналом вышли в финал премии. Победителей определили на церемонии награждения, которая прошла 29 мая в Москве.

Компании из разных отраслей представили в основных номинациях 127 проектов и 159 — в специальных. На церемонии награждения в статусе председателя жюри Петр Трушин вручил награды победителям в номинации «Мир», где отметили проекты, которые реализовывали в нескольких странах.

ОМК также является победителем и финалистом премии «HR-бренд» от HeadHunter. В 2023 году HR-программа подготовки универсальных рабочих «Горизонты карьеры» завода ОМК в Выксе заняла первое место в номинации «Регион». В 2024 году в финал вышел проект «Зеленые коридоры», который создает благоприятные условия для развития горизонтальной карьеры сотрудников рабочих профессий. Приглашение возглавить жюри одной из главных HR-премий — это признание профессиональным сообществом комплексного подхода ОМК к развитию персонала и заботы компании о своих сотрудниках.

«Мне впервые посчастливилось быть в роли председателя жюри этой премии, и это очень полезный опыт. Благодаря премии в некотором смысле мы прикоснулись к будущему и увидели тренды, которые повлияют на нашу профессиональную жизнь. Я внимательно ознакомился со всеми заявками и отметил много интересных проектов. Что приятно, у многих компаний, как и у ОМК, в приоритете — забота о сотрудниках, их благополучии, их семьях. Понравилось, когда участники на стандартные задачи, например, подбор персонала, смотрели по-новому и предлагали оригинальные решения: привлечение женщин на производственные профессии, яркие рекламные кампании, инструменты искусственного интеллекта», — отметил Петр Трушин на церемонии вручения премий.

«Эксперты профессиональных конкурсов регулярно отмечают проекты группы ОМК. Это позволяет нашей команде быть активными участниками профессионального сообщества, делиться своим опытом и, конечно, изучать лучшие практики, чтобы разрабатывать эффективные программы развития персонала. Рады, что в этом году нашей компании выпала честь не только участвовать в конкурсе, но и возглавить жюри премии «HR-бренд». Значит, приоритеты ОМК в развитии кадрового потенциала, обеспечении высокой производительности, безопасности производства и заботе о благополучии сотрудников и семей заметны на уровне профессионального сообщества», — отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

СПРАВКА:

Премия «HR-бренд» онлайн-портала по поиску работы HeadHunter — ежегодный профильный конкурс, по итогам которого вручают награды за достижения в сфере управления персоналом. За 18 лет на суд жюри участники представили более 1,5 тысяч HR-проектов. Участие в конкурсе позволяет компаниям продемонстрировать высокое мастерство команды HR, а также предложить собственные практики и вдохновить на инновационные решения коллег. В 2024 году номинанты претендовали на победу в семи основных и семи специальных номинациях.

Председателями жюри премии прошлых лет были президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, председатель наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров Александр Иконников, председатель правления и генеральный директор «Сибур» Михаил Карисалов, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова, основатель компаний «Битрикс» и «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков.