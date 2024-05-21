Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 7 июня Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Несмотря на дожди, которые пришли в Нижегородскую область, высокая пожароопасность лесов сохранится в большинстве районов до конца недели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать в период с 4 по 7 июня.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении 4-5 классов пожарной опасности.

Обо всех случаях возгорания нужно сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.

Ранее в региональном Минлесхозе рассказали, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано уже пять лесных пожаров в разных районах области, причём в четырёх случаях причиной стало неосторожное обращение человека с огнём.