Росстат сообщил о росте реальной начисленной зарплаты в России на 12,9% Экономика

Росстат представил доклад о социально-экономическом положении в стране по итогам марта. Согласно информации, к концу первого квартала рост зарплат с поправкой на инфляцию ускорился до 12,9%, причём за месяц этот показатель увеличился на 2,1%. Данные ведомства приводит телеканал "360".

При составлении статистики специалисты высчитали среднюю начисленную зарплату, скорректированную на уровень инфляции. Согласно предоставленной информации, реальная зарплата по итогам марта увеличилась на 12,9% в годовом выражении. В феврале этот показатель составлял 10,8%, в январе — 8,5%, уточнили в Росстате.

В номинальном выражении средняя зарплата россиян в марте составила 87 740 рублей - это на 21,6% больше, чем год назад.

Реальные зарплаты за 2023 год увеличились на 7,8%, констатировали эксперты.

Напомним, Нижегородская область заняла 33 место по уровню отраслевых зарплат. Самой "хлебной" отраслью в нашем регионе является научная деятельность, средняя зарплата в которой составляет около 88 тысяч рублей.

C января 2024 года в Нижегородской области увеличился прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Напомним, его величина на душу населения составила 14 526 рублей, для трудоспособного населения - 15 833 рубля, для пенсионеров - 12 492 рубля, для детей - 14 090 рублей.

Также с 1 января 2024 года МРОТ вырос до 19 242 рублей. При этом Владимир Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.