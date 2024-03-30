Около 85 млрд рублей привлекут в нижегородское сельское хозяйство Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 200 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства на 85 млрд рублей планируется реализовать в Нижегородской области в ближайшие годы.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, тема привлечения инвестиций в отрасль АПК стала одной из главных на заседании профильного комитета Заксобрания.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, сумма капиталовложений в основные активы в сфере АПК в регионе ежегодно растет. Например, в 2023 году в сельское хозяйство было инвестировано более 24 млрд рублей. Это на 2,3 млрд больше, чем в 2022 году. Всего же в течении 5 лет в сельхозотрасль привлекли почти 94 млрд рублей.

"Среди крупных инвестпроектов, отмечают проект по увеличению объема производства мяса птицы и яйца компании "Русское поле", проект "ПМ Групп" по созданию животноводческого комплекса на 2800 голов, комплекс по производству безалкогольных напитков компании "Лысковские напитки", производство и переработку ягод агрофирмы "Сергеевское". Мы видим серьезный интерес инвесторов к отрасли сельского хозяйства", - отметил Андрей Саносян.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев в числе лидеров по объему инвестиций назвал Сеченовский, Павловский, Уренский, Арзамасский, Бутурлинский и Дальнеконстантиновский округа. В числе ключевых направлений господдержки инвестиционной деятельности в регионе значатся льготное кредитование, возмещение затрат на строительство и реконструкцию объектов АПК, а также приобретение техники и оборудования, поголовья крупного рогатого скота, гранты на развитие малых форм хозяйствования и поддержка в области мелиорации земель.

Всего за последние три года в регионе реализовали 115 инвестпроектов с объемом вложений почти 28 миллиардов рублей. Кроме того, было создано более тысячи рабочих мест.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что инвестиции в АПК всегда находят поддержку со стороны депутатов регионального парламента,

"Выделяемые субсидии направлены на оплату услуг по технологическому присоединению производств АПК к электрическим сетям и подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, а также на предоставление налоговых льгот. В том числе благодаря этой работе объем инвестиций в агропромышленном комплексе региона заметно растет"- сказал Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.

Напомним, объем субсидий в нижегородские предприятия АПК вырос на 14% в 2023 году.