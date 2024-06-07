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Спорт

ФК "Пари НН" собирается выкупить у ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова

11 июня 2024 11:41  [91] Спорт

Фото: сайт ПФК ЦСКА

ФК "Пари НН"  собирается выкупить у столичного ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. Как сообщает "Матч ТВ", об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Давид Мелик‑Гусейнов. 

Согласно информации, "Пари НН" взял в аренду Никита Ермаков у ЦСКА зимой. Арендное соглашение включало в себя пункт выкупа футболиста.

"По Ермакову все завершено, мы планируем его выкупить," — сказал Давид Мелик‑Гусейнов.

При этом отмечается, что в прошлом сезоне 21‑летний Никита Ермаков провел за "Пари НН" 14 безрезультативных игр.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба рассматривает переход в ФК "Пари НН". 

Также сообщалось, что определились соперник ФК "Пари НН" в Кубке России.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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