ФК "Пари НН" собирается выкупить у ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова

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ФК "Пари НН" собирается выкупить у столичного ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. Как сообщает "Матч ТВ", об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Давид Мелик‑Гусейнов.
Согласно информации, "Пари НН" взял в аренду Никита Ермаков у ЦСКА зимой. Арендное соглашение включало в себя пункт выкупа футболиста.
"По Ермакову все завершено, мы планируем его выкупить," — сказал Давид Мелик‑Гусейнов.
При этом отмечается, что в прошлом сезоне 21‑летний Никита Ермаков провел за "Пари НН" 14 безрезультативных игр.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба рассматривает переход в ФК "Пари НН".
Также сообщалось, что определились соперник ФК "Пари НН" в Кубке России.
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