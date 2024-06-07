ФК "Пари НН" собирается выкупить у ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова Спорт

Фото: сайт ПФК ЦСКА

ФК "Пари НН" собирается выкупить у столичного ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. Как сообщает "Матч ТВ", об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Давид Мелик‑Гусейнов.



Согласно информации, "Пари НН" взял в аренду Никита Ермаков у ЦСКА зимой. Арендное соглашение включало в себя пункт выкупа футболиста.



"По Ермакову все завершено, мы планируем его выкупить," — сказал Давид Мелик‑Гусейнов.



При этом отмечается, что в прошлом сезоне 21‑летний Никита Ермаков провел за "Пари НН" 14 безрезультативных игр.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба рассматривает переход в ФК "Пари НН".

Также сообщалось, что определились соперник ФК "Пари НН" в Кубке России.