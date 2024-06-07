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Общество

Система допбаллов за знак отличия ГТО может появиться в России

11 июня 2024 19:15  [112] Общество

Фото: сайт ГТО

Единая система начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы может появиться в России.

Как сообщает РИА Новости,  такое предложение озвучила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В своём tg-канале депутат пояснила, что по регламенту при поступлении на обучение, лицам, которые имеют знак отличия ГТО, вузы начисляют не менее двух дополнительных баллов из десяти возможных. Более высокие баллы могут быть начислены по усмотрению вуза.

По мнению Яны Лантратовой ситуация, при которой обладатели знаков отличия ГТО могут получить за своё достижение различное число дополнительных баллов в зависимости от решения администрации вуза, является несправедливой.

"Прошу Вас .... рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов для отличников ГТО при поступлении в вузы и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - отмечает парламентарий.

По инициативе депутата ГД, обладатели золотого знака ГТО смогут получать десять дополнительных баллов за индивидуальные достижения, обладатели серебряного знака отличия ГТО — пять баллов и  обладатели бронзового знака отличия ГТО — три балла десять.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести вычеты по НДФЛ за сдачу ГТО и участие в диспансеризации.


 

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Теги:
Госдума ГТО
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