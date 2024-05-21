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Первый в стране цифровой проект для популяризации ГТО представили на конференции "ЦИПР"

22 мая 2024 12:55  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках конференции "ЦИПР" впервые представили пилотную версию проекта "Цифровое ГТО". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, проект разработан региональной ИТ-компанией ООО "Лимави" при поддержке АНО "Горький Тех" вместе с министерством спорта Нижегородской области и региональным центром тестирования ВФСК ГТО.

"Цифровое ГТО" представляет собой программный комплекс, который определяет готовность к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Для анализа результатов программа использует компьютерное зрение. Оно помогает следить за техникой выполнения упражнений, производить подсчет числа успешных попыток без участия специально обученного тренера.

Посетители стенда "Цифровое ГТО" в рамках конференции "ЦИПР" имеют возможность испытать на себе разработку нижегородской компании и получить за это шоколадную медаль. Желающие могут выбрать три упражнения: подтягивания, отжимания и рывок гири. В рабочем варианте программы загрузят все нормативы комплекса, для каждого из действий представлен отдельный тренажер.

По данным министерства спорта Нижегородской области, благодаря проекту "Цифровое ГТО" самопроверка позволит любителям спорта научиться правильной технике выполнения упражнений, оценить свой уровень подготовки и качественно подготовиться к выполнению нормативов.

Следующим шагом развития проекта станет создание мобильного приложения, которое позволит пользователям регистрироваться, настраивать профиль, выбирать упражнения, просматривать адреса центров тестирования ГТО, а также проводить подготовку к выполнению нормативов. Результаты выполнения упражнений будут фиксироваться камерами на стендах или камерой мобильного устройства и передаваться на центральный сервер.

На данный момент "Цифровое ГТО" тестируется БК "Пари НН".

Напомним, что главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране "Цифровая индустрия промышленной России"  проходит в  Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года – трансформация по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных".

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Теги:
ГТО Технологии ЦИПР
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