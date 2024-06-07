Архивная выставка о Пушкине открылась в Большом Болдине

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Архивная выставка о Пушкине открылась в Большеболдинском историко-художественном музейном комплексе (0+). Об этом сообщили в комитете по делам архивов Нижегородской области.
На выставке представлено более 50 документов из фондов нижегородских архивов, а также Российского государственного исторического архива, дополненных материалами из открытых источников.
Среди представленных документов – первая запись о селе Болдино в Писцовой книге XVII в., родословная и герб рода Пушкиных, письменные автографы Пушкина, план и описание Большеболдинского имения и усадьбы, материалы по сохранению пушкинского наследия.
"Архивисты бережно сохраняют документы об увековечении памяти А.С. Пушкина на нижегородской земле, связанные с проведением таких масштабных мероприятий, как "Болдинские чтения", фестиваль "Болдинская осень", а также исследования нижегородских пушкинистов", – подчеркнул руководитель комитета по делам архивов региона Борис Пудалов.
Ранее сообщалось, что реставрация господского дома и вотчинной конторы завершилась в усадьбе Пушкина в Болдине.
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