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Общество

Нижегородский Минтур заключил соглашения для развития инфраструктуры автопутешествий

15 июня 2024 16:11  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области намерено развивать инфраструктуру автомобильных путешествий по нашему региону. Для реализации данных целей оно заключило соглашения с ООО "Автодор-Девелопмент", Сбербанком и ГК "Современные транспортные технологии".

Соответствующее соглашение было подписано накануне в рамках туристического форума "Путешествуй!" на площадке выставки-форума "Россия" в присутствии главы Минэкономразвития Максима Решетникова, замминистра Дмитрия Вахрукова и заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича.

"Подписанные сегодня соглашения – это возможность раскрыть грани нашей области для туристов. В комплексе с картой автомобильных маршрутов это будет комфортное и интересное путешествие. Партнёрство соответствует целям и задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - прокомментировал Олег Беркович.

Так, в рамках соглашения с ООО "Автодор-Девелопмент" на автодорогах региона - в частности, вдоль М-12 - будут размещены многофункциональные зоны дорожного сервиса, включающие автозаправочные станции, объекты питания, СТО, а также туристических информационных и выставочных центров.

Совместно со Сбербанком будут подготовлены совместные предложения по обеспечению автодорог цифровыми сервисами, а также на мониторинг качества мобильной связи.

Соглашение с ГК "СТТ" предполагает подготовку предложений о мерах поддержки для создания и развития сервисной инфраструктуры автомобильного туризма, а также создание сети туристских автомобильных маршрутов для семейных поездок.

"Развитие автотуризма в России набирает всё большую популярность. Для нас это очень важное направление, в нём мы видим ежегодное увеличение турпотока", - подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, 4 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на совещании с членами правительства РФ с докладом о развитии автомобильного туризма в регионе и представил президенту предложения по развитию данного направления на федеральном уровне.

В начале мая этого года правительство РФ утвердило концепцию развития автомобильного туризма внутри страны до 2035 года.

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Теги:
Автомобили Туризм
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