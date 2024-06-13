Трамвай №5 возобновит работу в Нижнем Новгороде с 17 июня Общество

С 17 июня будет возобновлена работа трамвайного маршрута №5 на участке от остановочного пункта "Мыза" до площади Лядова. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Согласно информации, трамвай будет ходить по проспекту Гагарина, улицам Нартова и Пушкина до остановочного пункта "Улица Кулибина".

На линии запланирована работа семи вагонов. Интервал движения в часы пик составит 7- 8 минут, в межпиковое время – 15 минут.

В ЦРТС уточнили, что расписание будет опубликовано на портале АСИП.

Напомним, движение планировалось запустить с 6 июня, но на участке от улицы Нартова до площади Лядова были выявлены замечания к выполненной подрядчиком подвеске контактной сети. Запуск движения отложили до устранения всех недочётов.

В настоящее время завершается благоустройство прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что замена трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева - Белинского.