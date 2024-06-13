Около 70 природных пожаров потушено в России за прошедшие сутки Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На территории России за прошедшие сутки потушено 69 природных пожаров на площади 6487 гектаров.

Как сообщает РИА Новости, к полуночи 17 июня на территории страны зафиксировано свыше 100 лесных пожаров на общей площади более 101 тысячи гектаров. Около половины из них приходится на республику Саха.

По данным Министерства лесного хозяйства Нижегородской области, на территории региона установлен 3, местами 2 и 4 классы пожароопасности лесов и торфяников. Так, на территориях, где действует 4 и 5 КПО, запрещается посещать леса. Напомним, что за нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность.

При обнаружении возгораний необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу: 8 (831) 430-01-23.

Ранее сообщалось, что после грозы в Керженском заповеднике произошел пожар. Площадь возгорания составила около 2 гектаров.

Кроме того сообщалось, что в городских лесах Нижнего Новгорода обновили свыше 80% минерализованных полос.