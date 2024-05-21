Патрулирование городских лесов Нижнего Новгорода проводят 17 мобильных групп Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Семнадцать мобильных групп патрулируют городские леса Нижнего Новгорода.

Как сообщает МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", патрулирование проводится согласно графику в местах массового отдыха людей, а также в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах, которые близко расположены к городским лесам.

При повышении класса пожарной опасности патрулирование ведется в усиленном режиме. В настоящее время на территории Нижнего Новгорода действует 3 класс пожарной опасности. Сотрудники участковых лесничеств ежедневно мониторят всю территорию Нижегородского городского лесничества, проводят профилактическую работу с посетителями леса на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

Кроме того, для охраны городских лесов от пожаров подготовлены силы и средства пожаротушения в составе 63 человек, а также 28 единиц различной техники, в том числе 6 пожарных автоцистерн, 9 малых лесопатрульных комплексов и 13 тракторов с навесным оборудованием.

Как сообщалось ранее, особый противопожарный режим на территории Нижегородской области введен с 22 апреля.

За нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в городских лесах Нижнего Новгорода обновили свыше 80% минерализованных полос.