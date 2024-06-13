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Происшествия

Жительница Дзержинска перевела мошенникам на "безопасный счёт" 2 млн рублей

17 июня 2024 09:35  [36] Происшествия

Жительница Дзержинска поддалась на уловки телефонных мошенников и под предлогом отмены сомнительной операции перевела им 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службё ГУ МВД России по Нижегородской области.

41-летняя женщина рассказала полицейским, что накануне ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они убедили потерпевшую, что с её банковским счётом проводятся сомнительные операции и настоятельно рекомендовали перевести сбережения на якобы "безопасный счёт".

Местная жительница оформила кредит и перевела на указанные банковские реквизиты 2 млн рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере), ведётся следствие.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году.

Как ранее сообщал телеканал "360", чтобы выманить деньги, мошенники овладели в том числе методами социальной инженерии, приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.

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Теги:
МВД Мошенничество
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