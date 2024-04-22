Житель Нижнего Новгорода перевел аферистам более 9 млн кредитных рублей Происшествия

Житель Нижнего Новгорода перевел аферистам более 9 млн кредитных рублей

53-летний житель Советского района обратился в полицию с жалобой на телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина в течении недели общался с сотрудниками правоохранительных органов и менеджерами финансовых организаций.

Звонившие убедили нижегородца в том, что с его счетам неизвестные пытаются совершить незаконные действия. По указанию телефонных мошенников, мужчина оформил в нескольких банках кредиты на общую сумму в размере более 9 млн рублей и перевел все средства на продиктованные ему счета. Когда нижегородец понял, что стал жертвой злоумышленников, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее сообщалось, что нижегородец лишился 18 млн рублей после общения с мошенниками.

Также сообщалось, что более 64 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за прошлую неделю