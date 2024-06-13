Рост турпоездок по России ожидается этим летом

Туристический поток по России с июня по август текущего года может превысить 44 млн поездок.
Как сообщает ТАСС, такие данные привел вице- премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, российскими туроператорами уже реализовано около 60% летних туров по стране.
Большая часть турпоездок осуществляется традиционно в южные регионы.
Кроме того, большим спросом пользуются в этом году речные круизы по России.
Самым востребованным направлением стал Краснодарский край - на него приходится 64% всех бронирований туров по России. Далее идут Крым - 10% и Кавказские минеральные воды - 9%.
Также среди популярных направлений Санкт-Петербург и Москва, Дагестан, Калининградская область, Казань, Республика Алтай и Алтайский край.
Ранее сообщалось, что с 11 июня для россиян стоимость шенгена выросла до 90 евро.
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