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Общество

Нижегородцы заразились ботулизмом от того же салата, что и пострадавшие в Москве

17 июня 2024 19:34  [1] Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в реанимации инфекционной больницы №2 в настоящее время находятся четыре человека.

Все пострадавшие ели готовые обеды, заказанные через сервис доставки "Самокат". Роспотребнадзор установил круг лиц, приобретавших данную продукцию. Ведётся изъятие со склада продукции, которая возможно стала причиной заболевания.

Согласно информации, все пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию "Салат лобио", изготовленного ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН". Точно таким же салатом отравились жители Москвы несколькими днями ранее.

Как сообщал телеканал "360", в больницах Москвы в тяжёлом состоянии после отравления продуктами находятся 55 человек, из них 30 - в реанимации. Всего за медицинской помощью обратился 121 человек.

Кроме салата лобио часть пострадавших заказывала через службы доставки "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" производства ООО "Гастропорт".

В офисах компаний в Москве организованы обыски: следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают документы организаций, которые производили и поставляли товары.

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Теги:
Здоровье Отравление Роспотребнадзор
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