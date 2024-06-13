Ливни накроют Нижегородскую область днём и вечером 18 июня Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные "Верхне-Волжского УГМС" предупреждает о предстоящем ухудшении погоды. Согласно информации, днём и вечером 18 июня в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются ливни.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности.

Напомним, что в Нижегородской области на этой неделе ожидается неустойчивая, с ливнями и грозами погода. В начале семидневки в регионе будет активничать черноморский циклон, который пришёл из Тавриды, а затем его выместит холодный атмосферный фронт. Таким образом, в первые дни столбики термометров покажут до +28°, а вот во второй половине недели температура опустится на 10 градусов.

Как сообщалось ранее, часть улиц затопило в Дзержинске после дождя 17 июня.

Энергетики филиала "Нижновэнерго" готовы к работе в условиях непогоды и осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей. Коммунальщики Нижнего новгорода также приведены в полную готовность.