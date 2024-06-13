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Общество

Морской курорт "Волшебный Байкал" будет построен в России 

18 июня 2024 12:57  [97] Общество

На восточном берегу озера Байкал в Бурятии планируется возвести нескольких отелей. Как сообщает ТАСС , строительство будет идти по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал".

В проект по созданию морского курорта "Волшебный Байкал" будет вложено 54 млрд рублей частных инвестиций. На эти средства будут построены отели с общим фондом в 4,6 тысяч номеров. По данным заместителя министра туризма республики Бурятия Баярмы Цыдыповой, курорт расположится в Особой экономической зоне "Байкальская гавань" и на территории села Горячинск, которое включено в Территорию опережающего развития (ТОР) "Бурятия".

Для развития круизного туризма на Байкале компания "Водоходъ" запустит суда на электрической тяге. Кроме того, судоходное предприятие "Восточно-Сибирское речное пароходство" (ВСРП) в следующем году запустит на Байкале два катамарана вместительностью 148 пассажиров каждый. Суда уже построены и проходят испытания. После запуска катамараны будут курсировать между островом Ольхон на западе Байкала, на стороне Иркутской области, и портом Турка в Бурятии.

О том, что до 2030 года на Байкале появится новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера, сообщил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства пояснил, что строительство байкальского курорта является частью крупного проекта "Пять морей и озеро Байкал".

Ранее сообщалось, что этим летом в России ожидается рост турпоездок.

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Теги:
Путешествия Туризм
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