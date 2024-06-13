Центральный аппарат СКР будет заниматься делом о массовом отравлении салатом Общество

Следственный комитет России подтвердил задержание гендиректора сервиса доставки "Кухня на районе" Антона Лозина по делу о массовом отравлении в Москве, сообщает "Коммерсантъ".

По данным СКР, с задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"С учетом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовных дел в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования", - отмечается в сообщении Следкома.

Напомним, с 11 июня в Москве за медпомощью из-за отравления обратились более 100 человек, все они заказывали еду через службы доставки.

Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани с такими же симптомами госпитализировали по 14 человек. Во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".

Ранее сообщалось, что СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту отравления нижегородцев.