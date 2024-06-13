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Общество

Три тысячи нижегородских старшеклассников прошли обучение в центре "Звено"

18 июня 2024 18:42  [38] Общество

Около 3 тыс. нижегородских старшеклассников прошли подготовку в центре военно-патриотической подготовки "Звено".

"Кроме военных аспектов, сегодня очень много областей применения дронов - это спорт, геодезия и картография, охрана и так далее. Мы считаем, что необходимо организовать обучение управлению БПЛА среди школьников. И чем раньше начнется процесс обучения, тем более конструктивным, более эффективным оно будет", - уточнил директор центра Дмитрий Мосолков.

Важным направлением деятельности центра является обучение работе с беспилотниками.

В том числе, в учебный курс входит теоретическая подготовка, работа на симуляторах, которая позволяет осваивать азы пилотирования, и практика на учебных моделях, а затем на боевых дронах.

"После обучения выдаются специальные документы, которые подтверждают обучение военнослужащего в центре, что он имеет определенную квалификацию и компетенции для работы", - отметил руководитель центра.

В частности, при подготовке военнослужащих по управлению БПЛА предусмотрено два направления: разведывательные дроны и ударные аппараты FPV для поражения целей.

"Чтобы подготовить человека - в зависимости от программы – требуется от трех до шести недель. Программа обучения в нашем центре отличается тем, что нам удалось объединить компетенции военных и гражданских специалистов. С одной стороны, это спортсмены высокого уровня, которые обучают пилотированию, с другой – военные специалисты, которые раскрывают секреты работы с боеприпасами и тактике взаимодействия", - отметил директор центра "Звено".

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Теги:
Военные Молодежь
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