Образовательный патриотический центр откроется в Нижнем Новгороде, сообщает ИА "Время Н".
Согласно информации, здание центра будет расположено на улице Красносельской.
Предполагается, что патриотическим воспитанием подростков на базе центра займутся офицеры СВО, а также военнослужащие, пребывающие в запасе.
Как рассказал куратор проекта, депутат нижегородского Заксобрания Василий Суханов, создание центра патриотизма позволит нижегородским школьникам углубленно изучать историю, а также проводить занятия по начальной военной подготовке и физподготовке.
Ранее сообщалось, что три тысячи нижегородских старшеклассников прошли обучение в центре "Звено".
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