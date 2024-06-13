Образовательный патриотический центр откроется в Нижнем Новгороде Общество

Образовательный патриотический центр откроется в Нижнем Новгороде, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, здание центра будет расположено на улице Красносельской.

Предполагается, что патриотическим воспитанием подростков на базе центра займутся офицеры СВО, а также военнослужащие, пребывающие в запасе.

Как рассказал куратор проекта, депутат нижегородского Заксобрания Василий Суханов, создание центра патриотизма позволит нижегородским школьникам углубленно изучать историю, а также проводить занятия по начальной военной подготовке и физподготовке.

Ранее сообщалось, что три тысячи нижегородских старшеклассников прошли обучение в центре "Звено".