Около 1,3 млрд рублей выделено на капремонт фасадов домов в Нижегородской области

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В Нижегородской области до конца года по программе капитального ремонта будет проведёт ремонт 138 фасадов многоквартирных домов (МКД). На эти цели выделено около 1,27 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным Фонда капитального ремонта МКД, работы запланированы в Нижнем Новгороде, где в ближайшее время отремонтируют 34 фасада, а также в Выксе, Дзержинске, Кулебаках, Сарове, Большеболдинском, Володарском, Кстовском, Павловском, Сергачском округах и других муниципалитетах.
Капитальный ремонт фасадов включает в себя восстановление стен, цоколя и архитектурных деталей, замену оконных блоков в подъездах, отливов и водосточных труб, ремонт отмостки и входных групп.
В ведомстве уточнили, что работы уже стартовали, за каждым адресом закреплён куратор и специалист по строительному контролю.
"С помощью мобильного приложения специалисты проводят мониторинг темпов выполнения работ, проверяют качество используемых материалов, фиксируют количество рабочих в составе бригад", – проинформировали специалисты Фонда капремонта.
Подрядчик даёт пятилетнюю гарантию на проведённые работы.Напомним, что в регионе также проводятся работы по замене лифтов и ремонту подъездов в многоквартирных домах восьми муниципалитетов. В этом году в работе находятся 1037 лифтов, их замена запланирована в срок до конца октября.
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