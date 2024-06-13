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Общество

Около 1,3 млрд рублей выделено на капремонт фасадов домов в Нижегородской области

19 июня 2024 19:04  [71] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

В Нижегородской области до конца года по программе капитального ремонта будет проведёт ремонт 138 фасадов многоквартирных домов (МКД). На эти цели выделено около 1,27 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным Фонда капитального ремонта МКД, работы запланированы в Нижнем Новгороде, где в ближайшее время отремонтируют 34 фасада, а также в Выксе, Дзержинске, Кулебаках, Сарове, Большеболдинском, Володарском, Кстовском, Павловском, Сергачском округах и других муниципалитетах.

Капитальный ремонт фасадов включает в себя восстановление стен, цоколя и архитектурных деталей, замену оконных блоков в подъездах, отливов и водосточных труб, ремонт отмостки и входных групп.

В ведомстве уточнили, что работы уже стартовали, за каждым адресом закреплён куратор и специалист по строительному контролю.

"С помощью мобильного приложения специалисты проводят мониторинг темпов выполнения работ, проверяют качество используемых материалов, фиксируют количество рабочих в составе бригад", – проинформировали специалисты Фонда капремонта.

Подрядчик даёт пятилетнюю гарантию на проведённые работы.

Напомним, что в регионе также проводятся работы по замене лифтов и ремонту подъездов в многоквартирных домах восьми муниципалитетов. В этом году в работе находятся 1037 лифтов, их замена запланирована в срок до конца октября.

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Теги:
Жилье капремонт
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