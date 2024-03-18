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Общество

Новые лифты установят в этом году в домах восьми муниципалитетах Нижегородской области

21 марта 2024 18:19  [79] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В домах восьми муниципальных образований Нижегородской области в этом году заменят лифты. Как сообщает министерство энергетики и ЖКХ региона, замена предстоит в многоквартирных домах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Павлова, Кстова, Городца, Арзамаса, Выксы и Сарова.

Ход реализации программы по замене лифтового оборудования Фондом капремонта многоквартирных домов в Нижегородской области обсудили депутаты комитета по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу регионального Заксобрания.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в прошлом году в регионе в рамках данной программы заменили 862 лифта в 254 МКД. Из них 715 лифтов – в Нижнем Новгороде, 124 – в Дзержинске, 23 – в Кстове. Стоимость проделанных работ составила более 3 млрд рублей.

В этом году в планах установить более 1,5 тысячи лифтов в 455 домах. На эти цели выделено 5,5 млрд рублей. В настоящий момент идут работы по замене 590 лифтов. В некоторых домах монтажные работы завершились и формируются графики комиссионных приемок.

В конце 2023 года Фонд капремонта принял решение о формировании сервисного центра завода-производителя на территории Нижнего Новгорода. Это позволило сократить сроки устранения неисправностей, которые возникают во время эксплуатации новых лифтов. Также Фонд ужесточил требования к подрядчику в части сдачи готовых лифтов. Данная мера позволит в этом году снизить количество повторных выходов комиссий и число выданных замечаний в ходе приемки работ.

Напомним, что массовая замена лифтов, которые отработали свой нормативный срок в 25 лет, началась в регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина. Решение о запуске проекта руководство области приняло в декабре 2022 года. Для реализации проекта заключен договор с Щербинским лифтостроительным заводом. Вместе с заменой лифта, проводится ремонт подъездов и входных групп. Что бы обеспечить сохранность оборудования, комфорта и безопасности жителей в кабинах, на входных группах, в подъездах и холлах первых этажей устанавливаются камеры видеонаблюдения, информация с которых поступает в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".

По словам председателя ЗС НО Евгения Люлина. В Нижегородской области успешно действует единственный в стране проект замены лифтов в многоквартирных домах. На эти цели до 2025 года из областного бюджета выделят более 3 млрд рублей. Благодаря этому проекту новыми лифтами смогут пользоваться жители Дзержинска, Нижнего Новгорода и других городов области.

“Считаю, что наш опыт можно и нужно тиражировать во всех регионах России, чтобы помочь комплексно решить общую для всех проблему", - отметил Евгений Люлин.

Ознакомиться с перечнем домов, где в 2024 году заменят лифты, можно на сайте Фонда капитального ремонта В общей сложности в Нижегородской области до конца года планируется замена 2 392 лифтов на сумму более 8,7 млрд рублей.

Напомним, что на ближайшие три года в областном бюджете предусмотрено 3,6 млрд рублей на замену лифтов в многоквартирных домах: в 2023 году на замену лифтов выделили более 1 млрд рублей, на 2024 год – 1 млрд рублей, на 2025 год – 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин проинспектировал ход программы по замене лифтов в Нижнем Новгород.

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Теги:
ЖКХ лифты Ремонтные работы
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