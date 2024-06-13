"Теплоэнерго" обновит 8% теплосетей в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

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АО "Теплоэнерго" отчиталось перед депутатами Городской думы Нижнего Новгорода об итогах отопительного периода 2023-2024 годов.

Как сообщил заместитель генерального директора по оперативному управлению и эксплуатации - технический директор АО "Теплоэнерго" Сергей Прокофьев, отопительный период продлился 218 дней, с 28 сентября 2023 года по 25 апреля 2024 года, и был возобновлен с 7 мая еще на 13 дней – до 20 мая в связи с аномальным похолоданием. Возобновление отопительного периода повлекло за собой корректировку графиков профремонтов источников теплоснабжения и смещение сроков плановых работ по замене сетей.

Как отметил Сергей Прокофьев, в прошедшем отопительном периоде масштабная просадка напряжения электросетей 31 декабря, в период резкого похолодания и, следовательно, режима повышенных нагрузок сетей и оборудования, привела к резкому изменению гидравлического режима 25 котельных и дальнейшей повреждаемости трубопроводов.

Рост повреждаемости был зафиксирован на сетях от котельных пр.Союзный, 43; пр. Ленина, 5а; ул. Климовская, 86а; Баранова, 11. Выявленные критичные участки были дополнительно включены в ремонтную программу 2024 года. Всего в производственную программу 2024 года дополнительно включили замену 83 участков теплосетей.

В целом, план замены сетей 2024 года включает 139,5 км, что составляет - 8% от общей протяженности трубопроводов в зоне ответственности АО "Теплоэнерго". Из них 50,6 км будет заменено в рамках текущего ремонта, 37,5 км – по программе капитального ремонта и 51,4 км будет обновлено по инвестиционной программе.

Также технический директор АО "Теплоэнерго" отметил, что модернизация теплосетевого комплекса в нужных объемах возможна только с привлечением федерального софинансирования, поскольку тарифные источники финансирования не могут покрыть требуемые объемы замены теплосетей, модернизации котельных и теплопунктов. В рамках региональной программы с учетом софинансирования из "Фонда развития территорий" выполняется капитальный ремонт квартальных (разводящих) тепловых сетей для повышения надежности и качества теплоснабжения конечных потребителей.

В 2023 году с помощью средств «Фонда развития территорий» по программе модернизации коммунальной инфраструктуры было капитально отремонтировано 27,9 км теплосетей, в 2024 году за счет софинансирования планируется заменить 26,7 км теплосетей.

Также с привлечением средств "Фонда развития территорий" в 2023-2024 годах ведется большая работа по модернизации котельных. В 2023 году выполнена реконструкция и новое строительство котельных на улицах Углова, 7; Станиславского, 3; Казанское шоссе, 12а; заменен котел №8 на Нагорной теплоцентрали. В 2024 году выполняется замена котла №7.

Кроме того, в рамках обсуждения итогов отопительного периода Сергей Прокофьев обратил внимание депутатов на существенный рост количества повреждений на бесхозяйных сетях. В период с 2019 по 2023 год силами АО "Теплоэнерго" было устранено более 1000 повреждений на теплосетях, не находящихся на балансе предприятия. Только с января по апрель 2024 года было устранено 76 таких повреждений.

В целом, 10% устраненных утечек приходится на бесхозяйные сети, которые характеризуются повышенной повреждаемостью. На них отвлекаются силы и средства с основных работ. В настоящее время проводится юридическая процедура закрепления таких участков за "Теплоэнерго", чтобы у предприятия в дальнейшем была возможность включения таких объектов в ремонтные программы для плановой замены.