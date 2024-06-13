Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2024 09:17  [35] "Теплоэнерго" обновит 8% теплосетей в Нижнем Новгороде в 2024 году
19 июня 2024 19:13  [326] Нижегородские разработки для бойцов в зоне СВО представили на выставке "Россия"
19 июня 2024 19:04  [249] Около 1,3 млрд рублей выделено на капремонт фасадов домов в Нижегородской области
19 июня 2024 18:47  [266] Ярмарка трудоустройства "Работа России" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 июня
19 июня 2024 18:17  [591] Нижегородка заплатит штраф в 2,4 млн рублей за нелегальную свалку в Анкудиновке
19 июня 2024 17:58  [313] Водителям старше 70 лет могут запретить садиться за руль
19 июня 2024 17:46  [410] Режим повышенной готовности ввели из-за угрозы оползня под нижегородской канаткой
19 июня 2024 17:03  [213] "Волгаэнерго" приступило к ремонту тепловых сетей в Автозаводском районе
19 июня 2024 16:55  [215] Парковку около электрозаправочных станций ограничат в Нижнем Новгороде
19 июня 2024 16:41  [247] Четыре довоенных аварийных дома изымают для расселения в Приокском районе
Общество

"Теплоэнерго" обновит 8% теплосетей в Нижнем Новгороде в 2024 году

20 июня 2024 09:17  [35] Общество

Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" отчиталось перед депутатами Городской думы Нижнего Новгорода об итогах отопительного периода 2023-2024 годов.

Как сообщил заместитель генерального директора по оперативному управлению и эксплуатации - технический директор АО "Теплоэнерго" Сергей Прокофьев, отопительный период продлился 218 дней, с 28 сентября 2023 года по 25 апреля 2024 года, и был возобновлен с 7 мая еще на 13 дней – до 20 мая в связи с аномальным похолоданием. Возобновление отопительного периода повлекло за собой корректировку графиков профремонтов источников теплоснабжения и смещение сроков плановых работ по замене сетей.

Как отметил Сергей Прокофьев, в прошедшем отопительном периоде масштабная просадка напряжения электросетей 31 декабря, в период резкого похолодания и, следовательно, режима повышенных нагрузок сетей и оборудования, привела к резкому изменению гидравлического режима 25 котельных и дальнейшей повреждаемости трубопроводов.

Рост повреждаемости был зафиксирован на сетях от котельных пр.Союзный, 43; пр. Ленина, 5а; ул. Климовская, 86а; Баранова, 11. Выявленные критичные участки были дополнительно включены в ремонтную программу 2024 года. Всего в производственную программу 2024 года дополнительно включили замену 83 участков теплосетей.

В целом, план замены сетей 2024 года включает 139,5 км, что составляет - 8% от общей протяженности трубопроводов в зоне ответственности АО "Теплоэнерго". Из них 50,6 км будет заменено в рамках текущего ремонта, 37,5 км – по программе капитального ремонта и 51,4 км будет обновлено по инвестиционной программе.

Также технический директор АО "Теплоэнерго" отметил, что модернизация теплосетевого комплекса в нужных объемах возможна только с привлечением федерального софинансирования, поскольку тарифные источники финансирования не могут покрыть требуемые объемы замены теплосетей, модернизации котельных и теплопунктов. В рамках региональной программы с учетом софинансирования из "Фонда развития территорий" выполняется капитальный ремонт квартальных (разводящих) тепловых сетей для повышения надежности и качества теплоснабжения конечных потребителей.

В 2023 году с помощью средств «Фонда развития территорий» по программе модернизации коммунальной инфраструктуры было капитально отремонтировано 27,9 км теплосетей, в 2024 году за счет софинансирования планируется заменить 26,7 км теплосетей.

Также с привлечением средств "Фонда развития территорий" в 2023-2024 годах ведется большая работа по модернизации котельных. В 2023 году выполнена реконструкция и новое строительство котельных на улицах Углова, 7; Станиславского, 3; Казанское шоссе, 12а; заменен котел №8 на Нагорной теплоцентрали. В 2024 году выполняется замена котла №7.

Кроме того, в рамках обсуждения итогов отопительного периода Сергей Прокофьев обратил внимание депутатов на существенный рост количества повреждений на бесхозяйных сетях. В период с 2019 по 2023 год силами АО "Теплоэнерго" было устранено более 1000 повреждений на теплосетях, не находящихся на балансе предприятия. Только с января по апрель 2024 года было устранено 76 таких повреждений.

В целом, 10% устраненных утечек приходится на бесхозяйные сети, которые характеризуются повышенной повреждаемостью. На них отвлекаются силы и средства с основных работ. В настоящее время проводится юридическая процедура закрепления таких участков за "Теплоэнерго", чтобы у предприятия в дальнейшем была возможность включения таких объектов в ремонтные программы для плановой замены.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение Теплоэнерго
Поделиться:
Новости по теме
19 июня 2024 17:03  [213] "Волгаэнерго" приступило к ремонту тепловых сетей в Автозаводском районе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph