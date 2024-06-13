Модернизацию коммунальных сетей почти на 4 млрд рублей продолжают в регионе Общество

Реализацию программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области обсудили в Заксобрании. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Общий объем финансирования программы за 2023-2024 годы составил 4,1 млрд рублей.

Коммунальные сети перекладывают в Нижнем Новгороде, а также в Балахнинском, Ардатовском, Городецком, Бутурлинском, Володарском, Лысковском, Починковском муниципальных округах и в городских округах Навашинском, Чкаловске, Первомайске, на Бору и в Кулебаках.

По программе планировалось реализовать 206 мероприятий по модернизации и реконструкции 335 км сетей канализации, водопровода и теплоснабжения, а также реконструировать шесть котельных.

В настоящее время уже завершены работы в рамках 100 мероприятий по капремонту теплосетей в Нижнем Новгороде.

"Реализация программы идет по графику. Ожидаем, что до конца этого года будут завершены все намеченные планы", - отметил председатель комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

Напомним, индивидуальные тепловые пункты появятся в более чем 200 домах Нижнего Новгорода.