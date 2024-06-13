Роспотребнадзор отправил на сожжение 20 тонн продуктов с ботулизмом Общество

Специалисты московского Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического расследования о вспышке ботулизма изъяли продукты, опасные для здоровья покупателей. Вся продукция вывезена на мусоросжигательный завод для уничтожения. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщил телеканал "360".

По последним данным, ликвидировано порядка 20 тонн опасной продукции. Всего изъято из оборота почти 200 тон продукции. По итогам работы Роспотребнадзора прекращено действие более 100 деклараций о соответствии продукции.

По информации Роспотребнадзора, причиной отравления стал "Салат лобио" в вакуумной упаковке, изготовленный ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). От употребления данного салата пострадали жители Москвы и Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. По предварительным данным, источником ботулотоксина стала используемая в блюде фасоль.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин был задержан в Москве по делу о массовом отравлении.