Особая подсветка ко Дню памяти и скорби будет работать на телебашне Нижнего Новгорода
Особая подсветка ко Дню памяти и скорби будет работать на телебашне Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре ФГУП "РТРС".
Грани высотной доминанты столицы Приволжья будут окрашены в оранжево-красные цвета как символ пламени "Вечного огня". На медиафасаде изображение горящей свечи будет сменяться надписью "22 июня – День памяти и скорби".
Иллюминацию включат с 21:30 до 23:00.22 июня.
К акции присоединятся и телепередающие центры других городов. Так, на Останкинской телебашне на красном фоне динамического изображения "Вечного огня" будет транслироваться ролик "22 июня 1941 - День памяти и скорби".
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