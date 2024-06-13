Особая подсветка ко Дню памяти и скорби будет работать на телебашне Нижнего Новгорода Общество

Особая подсветка ко Дню памяти и скорби будет работать на телебашне Нижнего Новгорода

Особая подсветка ко Дню памяти и скорби будет работать на телебашне Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре ФГУП "РТРС".

Грани высотной доминанты столицы Приволжья будут окрашены в оранжево-красные цвета как символ пламени "Вечного огня". На медиафасаде изображение горящей свечи будет сменяться надписью "22 июня – День памяти и скорби".

Иллюминацию включат с 21:30 до 23:00.22 июня.

К акции присоединятся и телепередающие центры других городов. Так, на Останкинской телебашне на красном фоне динамического изображения "Вечного огня" будет транслироваться ролик "22 июня 1941 - День памяти и скорби".