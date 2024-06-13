фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
Инсталляция ко Дню памяти и скорби будет представлена на стенах Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Как дань уважения героям, сражавшимся за Родину, и памяти о печальных и героических страницах истории страны, на стенах древней крепости появятся изображения памятной даты "22 июня 1941 года" и летящие журавли, символизирующие погибших в Великой Отечественной войне. Также визуальный ряд наполнят именами сражавшихся воинов-нижегородцев и горящими свечами с Георгиевской лентой. Сюжет дополнят коллаж из плакатов того времени и образ советского солдата на фоне звезды и надпись "Во имя жизни".
Аудиовизуальное шоу можно будет наблюдать на участке от Тайницкой до Часовой башни с 21:00 22 июня до 2:00 23 июня.
Напомним, "Вечный огонь" и свечи озарят нижегородскую телебашню ко Дню памяти и скорби.
Ранее сообщалось, что в ночь с 21 на 22 июня в рамках международной акции "Огненные картины войны" в парке Победы в Нижнем Новгороде из 8 тыс. свечей создали изображение советского истребителя Ла-7, а рядом зажгли надпись "Нижний помнит".Напомним, в День памяти и скорби 22 июня по всей России пройдут памятные мероприятия. В 1941 году в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война, унесшая 26,6 миллионов жизней советских граждан. "В этот день мы особо чтим память горьковчан, отдавших жизнь за свободу Родины", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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