Инсталляция ко Дню памяти и скорби будет представлена на стенах Нижегородского кремля Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Инсталляция ко Дню памяти и скорби будет представлена на стенах Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как дань уважения героям, сражавшимся за Родину, и памяти о печальных и героических страницах истории страны, на стенах древней крепости появятся изображения памятной даты "22 июня 1941 года" и летящие журавли, символизирующие погибших в Великой Отечественной войне. Также визуальный ряд наполнят именами сражавшихся воинов-нижегородцев и горящими свечами с Георгиевской лентой. Сюжет дополнят коллаж из плакатов того времени и образ советского солдата на фоне звезды и надпись "Во имя жизни".

Аудиовизуальное шоу можно будет наблюдать на участке от Тайницкой до Часовой башни с 21:00 22 июня до 2:00 23 июня.



Напомним, "Вечный огонь" и свечи озарят нижегородскую телебашню ко Дню памяти и скорби.

Ранее сообщалось, что в ночь с 21 на 22 июня в рамках международной акции "Огненные картины войны" в парке Победы в Нижнем Новгороде из 8 тыс. свечей создали изображение советского истребителя Ла-7, а рядом зажгли надпись "Нижний помнит".