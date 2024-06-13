Налоговые льготы для участников свободной экономической зоны ввели в России Экономика

Фото: с сайте kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Она будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Как сообщает РИА Новости, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов,

Закон вносит сопровождающие изменения в Налоговый кодекс. Например, изменения на 10 лет обнуляют для инвесторов на СЭЗ федеральную часть ставки налога на прибыль. Кроме того, регионы самостоятельно смогут устанавливать ставку налога на прибыль в диапазоне от 0 до 13,5%.

Организации также на 10 лет освобождаются от налога на имущество с момента его принятия на учет и на три года - от земельного налога с момента возникновения права собственности на земельный участок. Помимо этого, для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов - 7,6% при базовой ставке 30%. Также, для участников СЭЗ предусматривается нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду, применение процедуры свободной таможенной зоны и ускоренной амортизации основных средств.

Ранее в Минэкономразвития пояснили, что при разработке этой льготной системы за основу взяли опыт Дальнего Востока: льготы получит не весь регион, а конкретные территории, которые утвердит правительство. Режим СЭЗ поддержит три категории инвесторов - предприятия, пострадавшие в результате обстрелов; производства, которые нужно перевести в более безопасные локации, а также бизнес, для которого льготы станут мотивацией начать новый проект.

Согласно сообщению, налоговые привилегии позволят резидентам СЭЗ восстановить и построить новые производства. При этом инвестициями будут считаться и средства, направленные на восстановление предприятий, разрушенных в результате обстрелов. Таким образом,планируется восстановить около 300 предприятий и привлечь более 80 миллиардов рублей инвестиций за 5 лет.

Напомним, что изменения по налогам планируется принять в августе 2024 года.

Ранее сообщалось, что федеральная налоговая служба планирует отказ от большинства деклараций по налогу на доходы физических лиц.

Также сообщалось, что Минфин определился с максимальной ставкой НДФЛ