Правительство РФ поддержало запрет на административный арест отцов-одиночек Общество

Правительство России поддержало законопроект, который запрещает применять административный арест к отцам-одиночкам с детьми в возрасте до 14 лет. Как сообщает ТАСС, кабмин рекомендовал авторам предложения учесть замечания и доработать документ.

В Госдуму законопроект, который разработан по инициативе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, внесли депутаты "Единой России" Артем Метелев и Ирина Панькина.

Документ предусматривает поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые направленные на защиту интересов несовершеннолетних и обеспечение их всестороннего развития и воспитания.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что административный арест отцов-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет, может привести к тому, что дети могут остаться без родительского присмотра. В настоящее время такой запрет действует в отношении матерей-одиночек. Кроме того, документ предполагает запрет на применение ареста к лицам, которые являются единственным усыновителем, опекуном или попечителем ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида.

Правительство России в целом положительно оценило документ.

"Концепция законопроекта, направленная на гуманизацию законодательства РФ […], поддерживается", следует из официального отзыва.

Ранее сообщалось, что продажу энергетиков детям запретят в России с 1 сентября 2024 года.