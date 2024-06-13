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Общество

Памятный спектакль о блокаде Ленинграда показали в Шатках

24 июня 2024 17:47  [90] Общество

Фото: военно-патриотический центр "Авангард"

Торжественное мероприятие "Дорога жизни", приуроченное к юбилейному году снятия полной блокады Ленинграда прошло в поселке Шатки Нижегородской области. 

Десятки представителей мотоклуба "Ночные волки" проехали мотоколонной от Нижнего Новгорода до Шатков, чтобы почтить память погибших жертв блокады и героизм солдат Великой Отечественной войны.

На могилу юной блокадницы Тани Савичевой представители военно-патриотического центра "Авангард" доставили капсулу со священной землей, которая была взята с мемориала "Журавли" на Невском воинском кладбище Санкт-Петербурга.

У Вечного огня в Шатках прошел торжественный митинг, после чего состоялось возложение цветов к мемориалу и могиле Тани Савичевой. Кроме того, актеры чкаловской студии исторических миниатюр "Авангард" показали спектакль о блокаде Ленинграда. Также в Шатках открылась выставка "Завтра зависит от нас!", которая посвящена СВО. 

Ранее сообщали, что в рамках акции "Сад памяти" в Нижнем Новгороде высадили каштаны

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Теги:
блокада ВОВ Памятные даты
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