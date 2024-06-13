Каштаны высадили в Нижнем Новгороде в рамках акции "Сад памяти" Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Нижегородской области завершилась ежегодная международная акция "Сад памяти", сообщили в НРО "Волонтеры Победы".

Накануне Дня памяти и скорби в Парке имени Пушкина в Нижнем Новгороде высадили саженцы каштана.

Участие в акции приняли активисты движения "Волонтеры Победы" и представители Главного управления Минюста России по Нижегородской области, а также почетные гости, среди которых - глава Советского района Нижнего Новгорода Александр Иванов и генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

"Для нас большая честь, что к акции присоединилось огромное количество жителей региона - в парках, скверах и общественных местах. Также можно было посадить дерево в честь своего героя у себя на участке, таким образом почтив память предков в преддверии Дня памяти и скорби. Для нас очень ценно, что люди помнят героев, и в следующем году, надеюсь, мы высадим еще большее количество деревьев памяти", - отметила Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что мероприятия в рамках акции "Сад памяти" прошли в Варнавинском и Тонкинском районах.