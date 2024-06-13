Система полива за 6 млн рублей появится на мототрассе "Заря" в Дзержинске Общество

Фото: администрация Дзержинска

Специальную систему полива устанавливают на спортивной мототрассе "Заря", которая расположена в Дзержинске.

Как сообщает администрация города, работы идут в рамках губернаторского проекта "Вам решать!". На эти цели выделено около 6 млн рублей из бюджетов разного уровня.

Система полива на мототрассе важна для комфорта и безопасности спортсменов во время тренировок и соревнований. Благодаря поливу песчаная пыль прибивается к земле, и она не мешает видеть крутые повороты, подъемы и сам трек.

В настоящее время работы по установке системы полива подрядчик выполнил на 50%. В траншеи, протяженность которых составляет 400 метров, рабочие укладывают гибкие трубы на глубину до 2 метров. Затем будут выполнены паро- и гидроизоляция, заземление конструкций и гидравлическое испытание трубопроводов. Вода в систему будет подаваться из резервуара объемом 25 кубометров, который в скором времени прибудет на площадку.

Кроме того, по периметру площадки мототрассы установят более 500 м ограждения. Это необходимо для того, чтобы избежать появления на трассе случайных пешеходов и животных. Согласно сообщению, все работы планируется завершить в июле.

Напомним, по итогам конкурса в этом году в Нижегородской области победителями признаны 488 инициативных проектов. На их реализацию выделено более 1 млрд рублей. Как сообщалось ранее, всего участие в голосовании по программе "Вам решать!" приняло более 757 тысяч жителей региона.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Вам решать!"в Нижнем Новгороде отремонтируют 37 тысяч кв.м дорог.