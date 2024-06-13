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Общество

Ограничения по весу автомобилей введены на 16 мостах Нижегородской области

25 июня 2024 17:44  [37] Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород", архив

Ограничения по весу автомобилей введены на 16 мостах, расположенных на территории Воскресенского и Варнавинского округов Нижегородской области.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог, данное решение принято по итогам обследования мостовых сооружений специализированными организациями.

В Воскресенском муниципальном округе введены ограничения:

- на деревянном мосту через р. Висец на автодороге Люнда - Осиновка - Бовырино - до 14 тонн;
- на деревянном мосту через р. Шурговашка на автодороге Бараново - Пигалево - Аршиново - до 14 тонн;
- на деревянном мосту через р. Шурговашка на автодороге Пузеево - Бараново - Каменки - до 10 тонн;
- на деревянном мосту через ручей на подъезде к д.Буслаево от автодороги Глухово-Красный Яр - до 10 тонн;
- на деревянном мосту через ручей на автодороге Калиниха - Елдеж - Орехи - до 9 тонн;
- на деревянном мосту через р. Хмелевая на автодороге Калиниха - Елдеж - Орехи - до 9 тонн;
- на железобетонном мосту через р. Кузиха на подъезде к д.Поломерское от автодороги Глухово - Белоусово - до 20 тонн;
- на железобетонном мосту через р. Россомаха на автодороге Заболотное - Малое Содомово - Прудовские - до 20 тонн;
- на железобетонном мосту через р. Медяна на автодороге Шишкино - Красное - Семеново - до 25 тонн.

В Варнавинском муниципальном округе:

- на деревянном мосту через р. Курдомка на подъезде к д.Бочкариха от автодороги Богородское - Новоникольское - до 9 тонн;
- на железобетонном мосту через ручей на подъезде к д.Антониха - д.Кулигино от автодороги Красные Баки - Варнавино - Ветлуга - до 4 тонн;
- на железобетонном мосту через ручей на подъезде к д.Кулигино от автодороги "подъезд к с.Горки" - до 4 тонн;
- на железобетонном мосту через овраг на автодороге к аэродрому от автодороги Красные Баки - Варнавино - Ветлуга км 0+643 - до 7 тонн;
- на металлическом мосту через р. Лубянка на подъезде к д.Меньшиково от автодороги Красные Баки - Варнавино - Ветлуга - до 16 тонн;
- на металлическом мосту через ручей на подъезде к п.Красный Луч от автодороги Красные Баки – Варнавино - Ветлуга - до 7 тонн;
- на металлическом мосту через р. Шуда на подъезде к п.Красный Луч от автодороги Красные Баки - Варнавино - Ветлуга - до 9 тонн.

Согласно информации, сейчас прорабатывается вопрос переустройства и капитального ремонта этих мостовых сооружений.

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Теги:
Дороги Мосты Транспорт
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