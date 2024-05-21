Росавтодор направит еще 62 млн рублей на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде Общество

Дополнительно 62,3 млн рублей направят на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Подрядчику предстоит установить на мосту водоотводные лотки, обновить системы электроснабжения, видеонаблюдения и связи. Заявки принимаются до 27 июня. Итоги аукциона подведут 2 июля. Работы должны завершиться до конца декабря 2024 года.

Напомним, около 1,8 млрд рублей выделили на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде. Работы должны завершиться до 20 ноября 2024 года.

Также сообщалось, что в июне 2023 года глава региона Глеб Никитин поручил ускорить ремонт Стригинского моста.