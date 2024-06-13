Футбольный манеж на Бору готовят к открытию

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Министр спорта Нижегородской области проверил готовность футбольного манежа на Бору. Об этом Дмитрий Кабайло написал в своем Telegram-канале.
По его словам, инспектирование качества выполнения работ он провел вместе с министром строительства Нижегородской области Дмитрием Груничевым.
"Уникальный объект для региона! Сейчас важно, чтобы он работал максимально эффективно в рамках игрового и тренировочного процессов. Также будем проводить здесь мероприятия и турниры", - написал Дмитрий Кабайло.
Футбольный манеж включает в себя поле с искусственным покрытием, для спортсменов здесь оборудованы просторные раздевалки и душевые. Трибуны вмещают до 500 человек.
После завершения всех ремонтных работ, манеж будет передан в оперативное управление регионального Центра спортивной подготовки.
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