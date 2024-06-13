Поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в 1,5 раза за 6 месяцев Экономика

В бюджет России в период с января по май текущего года поступило более 57 млрд рублей от налога на доходы физлиц (НДФЛ), так называемого налога на богатых.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы, скорость роста поступлений доходов от этого налога составил 157%. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в бюджет поступило 36,5 млрд рублей.

ФНС объясняет такой рост увеличением объема зарплат и премий, а также дивидендных начислений. Ожидается, что по итогам года бюджет должен получить 176 млрд от этой статьи.

Повышенный налоговый сбор по ставке 15% вместо 13% платят граждане, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. В федеральный бюджет идет 2% поступлений от сбора из 15%. Остальные 13% распределяются по региональным бюджетам.

Ранее сообщалось, что предприниматели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ.

Также сообщалось, что ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ до 2026 года.