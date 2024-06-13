Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 июня 2024 14:58  [56] Поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в 1,5 раза за 6 месяцев
26 июня 2024 12:09  [158] Нижегородская область в мае сэкономила на торгах 176,3 млн рублей
26 июня 2024 08:02  [175] Количество и объёмы выдач POS-кредитов в Нижегородской области снизились в мае
25 июня 2024 17:58  [405] Первый жилой комплекс построят в Сарове по КРТ
25 июня 2024 16:57  [309] Глэмпинг-парк планируется построить под Богородском
25 июня 2024 15:15  [239] Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по экономическому потенциалу
25 июня 2024 13:22  [223] Нижегородцы стали чаще москвичей интересоваться новостройками в столице
25 июня 2024 12:36  [231] Рекордную сумму микрокредитов взяли россияне за прошедшие полтора года
25 июня 2024 07:32  [343] Законопроект о модернизации коммунальной инфраструктуры рассмотрят в Госдуме
24 июня 2024 14:14  [541] Экономика России справилась с санкциями ЕС
Экономика

Поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в 1,5 раза за 6 месяцев

26 июня 2024 14:58  [56] Экономика

В бюджет России в период с января по май текущего года поступило более 57 млрд рублей от налога на доходы физлиц (НДФЛ), так называемого налога на богатых.  

Как сообщают "Известия" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы, скорость роста поступлений доходов от этого налога составил 157%. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в бюджет поступило 36,5 млрд рублей.

ФНС объясняет такой рост увеличением объема зарплат и премий, а также дивидендных начислений. Ожидается, что по итогам года бюджет должен получить 176 млрд от этой статьи. 

Повышенный налоговый сбор по ставке 15% вместо 13% платят граждане, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. В федеральный бюджет идет 2% поступлений от сбора из 15%. Остальные 13% распределяются по региональным бюджетам.

Ранее сообщалось, что предприниматели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ.

Также сообщалось, что ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ до 2026 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Налоги
Поделиться:
Новости по теме
24 июня 2024 07:56  [376] Предприниматели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ
20 июня 2024 13:54  [460] Минфин определился с максимальной ставкой НДФЛ
20 июня 2024 10:00  [377] ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ до 2026 года
30 мая 2024 19:17  [764] Правительство приняло отсечку прогрессивной шкалы НДФЛ "с запасом"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph