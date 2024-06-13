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Общество

"Нижегородпассажиравтотранс" начнет обслуживать маршрут А-52 с 1 июля

27 июня 2024 12:29  [75] Общество

"Нижегородпассажиравтотранс" приступит к обслуживанию автобусного маршрута А-52 с 1 июля. Об этом заявила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, прежний перевозчик ООО "Футбол" заявил о намерении не перезаключать контракт на обслуживание этого маршрута из-за его убыточности.

"После этого министерство транспорта и автодорог Нижегородской области пыталось найти временного перевозчика для обслуживания маршрута А-52 до завершения конкурса по определению постоянного перевозчика, однако предложений от пассажирских компаний не потупило", - пояснили в ЦРТС.

В связи с этим с 1 июля в рамках краткосрочного контракта обслуживание маршрута А-52 будет передано "Нижегородпассажиравтотрансу". Измененное расписание А-52 опубликуют на портале АСИП.

Напомним, в конце мая 2024 года перевозчик ООО "Автофутболистов" отказался обслуживать маршрут Т-220 "ЖК Стрижи - Автовокзал Щербинки". После этого с 13 июня был запущен новый подобный автобусный маршрут А-46 "ЖК Стрижи - Завод "Нител», который стал обслуживать "Нижегородпассажиравтотранс".

 

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Теги:
Автостанция маршруты Общественный транспорт
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