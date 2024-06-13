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Более 22 тысяч бутылок немаркированного алкоголя изъяли нижегородские полицейские

28 июня 2024 11:54  [8] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Более 22 тысячи бутылок немаркированного алкоголя изъяли нижегородские полицейские в ходе рейда в Автозаводском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, в конце июня сотрудники УЭБиПК в гаражном кооперативе по улице Героя Поющева обнаружили подпольный склад, на котором хранилась продукция без соответствующей маркировки. 

В результате, из незаконного оборота изъяли 22 366 бутылок с наименованиями различных известных алкогольных брендов. В настоящее время весь товар передан на хранение в специализированное учреждение. Отобранные образцы изучают эксперты. Полицейские проводят проверку для последующего принятия процессуального решения.

Проверка была организована  УЭБ ПК ГУ МВД России при содействии МРУ Росалкогольтабакконтроль по ПФО и проведена для профилактики нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что из продажи в Нижнем Новгороде изъято более 5 тысяч литров алкосуррогата.

Также сообщалось, что нижегородскую ОПГ будут судить за нелегальное производство алкоголя.

Кроме того сообщалось, что подпольное производство алкоголя обнаружили и в Нижнем Новгороде - на территории одного из СНТ.

 

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Теги:
Алкоголь фальсификат
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