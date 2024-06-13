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Экономика

Служба метрологии АПЗ прошла аккредитацию на право поверки продукции гражданского назначения

30 июня 2024 13:56  [55] Экономика

Служба метрологии АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" успешно прошла аккредитацию на право поверки продукции гражданского назначения. 

Раньше поверку расходомеров производства АПЗ (кроме ротаметров) проводили силами сторонних организаций, а это дополнительные затраты для предприятия. С 20 мая заводские метрологи могут поверять приборы сами. 

В мае в службе метрологии прошла выездная проверка со стороны Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росаккредитации). Комиссия осуществляла документарную экспертизу и оценку сотрудников заводской службы метрологии. Оценивали систему менеджмента качества, состояние помещений для поверки средств измерений; оснащенность эталонами единиц величин, реактивами, вспомогательным, испытательным оборудованием и иными техническими средствами, материальными ресурсами, соответствующими требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

"Особое внимание было уделено компетентности, образованию и опыту работы поверителей, – прокомментировала главный метролог АПЗ Ольга Вагапова. – Была проведена специальная оценка 28 работников, выполняющих поверку средств измерений, путем демонстрации деловых игр и устного опроса по метрологической тематике. В штат СМ дополнительно введены две единицы. На одну из них принят инженер по метрологии Олег Мартынов. До прихода на АПЗ он занимался поверкой расходомеров. При подготовке к аккредитации обучал поверителей – Татьяну Блинову и Екатерину Данилину – практическим навыкам работы по поверке новых для службы метрологии изделий".

В результате Росаккредитация признала компетентность службы метрологии завода и подтвердила аттестат аккредитации. 

Теперь СМ имеет право поверки продукции АПЗ гражданского назначения: счетчиков горячей и холодной воды, газовых счетчиков в диапазоне от 5 до 4000 куб.м/ч, измерительной системы "АЛКО", преобразователей расхода турбинных и электромагнитных; расходомеров-счетчиков турбинных.  Программисты ОИС разработали программу, которая позволяет отправлять сведения о результатах поверки в федеральный информационный фонд пакетной загрузкой, что значительно экономит рабочее время поверителей.

На сегодняшний день в области аккредитации СМ насчитывается 120 позиций по девяти видам измерений. Это охватывает 93% от всех эксплуатируемых на предприятии средств измерений.

На фото: инженер по метрологии Олег Мартынов проводит поверку счетчиков СВК

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин

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Теги:
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