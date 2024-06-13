Служба метрологии АПЗ прошла аккредитацию на право поверки продукции гражданского назначения Экономика

Служба метрологии АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" успешно прошла аккредитацию на право поверки продукции гражданского назначения.

Раньше поверку расходомеров производства АПЗ (кроме ротаметров) проводили силами сторонних организаций, а это дополнительные затраты для предприятия. С 20 мая заводские метрологи могут поверять приборы сами.

В мае в службе метрологии прошла выездная проверка со стороны Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росаккредитации). Комиссия осуществляла документарную экспертизу и оценку сотрудников заводской службы метрологии. Оценивали систему менеджмента качества, состояние помещений для поверки средств измерений; оснащенность эталонами единиц величин, реактивами, вспомогательным, испытательным оборудованием и иными техническими средствами, материальными ресурсами, соответствующими требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

"Особое внимание было уделено компетентности, образованию и опыту работы поверителей, – прокомментировала главный метролог АПЗ Ольга Вагапова. – Была проведена специальная оценка 28 работников, выполняющих поверку средств измерений, путем демонстрации деловых игр и устного опроса по метрологической тематике. В штат СМ дополнительно введены две единицы. На одну из них принят инженер по метрологии Олег Мартынов. До прихода на АПЗ он занимался поверкой расходомеров. При подготовке к аккредитации обучал поверителей – Татьяну Блинову и Екатерину Данилину – практическим навыкам работы по поверке новых для службы метрологии изделий".

В результате Росаккредитация признала компетентность службы метрологии завода и подтвердила аттестат аккредитации.

Теперь СМ имеет право поверки продукции АПЗ гражданского назначения: счетчиков горячей и холодной воды, газовых счетчиков в диапазоне от 5 до 4000 куб.м/ч, измерительной системы "АЛКО", преобразователей расхода турбинных и электромагнитных; расходомеров-счетчиков турбинных. Программисты ОИС разработали программу, которая позволяет отправлять сведения о результатах поверки в федеральный информационный фонд пакетной загрузкой, что значительно экономит рабочее время поверителей.

На сегодняшний день в области аккредитации СМ насчитывается 120 позиций по девяти видам измерений. Это охватывает 93% от всех эксплуатируемых на предприятии средств измерений.

На фото: инженер по метрологии Олег Мартынов проводит поверку счетчиков СВК

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин